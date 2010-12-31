Que tu primer gasto del año no sea para las telefónicas, pasa del SMS o las llamadas y felicita 2011 por Internet
FACUA indica que el correo electrónico, las redes sociales y la mensajería instantánea son alternativas gratuitas y más fiables que los mensajes de móvil y las llamadas.
FACUA.org
España-31/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a buscar alternativas para felicitar el año y evitar el excesivo gasto que suponen los millones de llamadas telefónicas y mensajes de móvil que se efectúan en Nochevieja.
«Que tu primer gasto del año no sea