Nuestras acciones

Que tu primer gasto del año no sea para las telefónicas, pasa del SMS o las llamadas y felicita 2011 por Internet

FACUA indica que el correo electrónico, las redes sociales y la mensajería instantánea son alternativas gratuitas y más fiables que los mensajes de móvil y las llamadas.

FACUA.org
España-31/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción aconseja a buscar alternativas para felicitar el año y evitar el excesivo gasto que suponen los millones de llamadas telefónicas y mensajes de móvil que se efectúan en Nochevieja.

«Que tu primer gasto del año no sea

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos