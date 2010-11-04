Renault llama a revisión a furgonetas del modelo Master III
Por un defecto en el ensamblado del asiento delantero que puede provocar lesiones diversas en caso de choque.
FACUA.org
España-04/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Renault ha realizado una llamada a revisión que afecta a furgonetas del modelo Master III fabricadas desde el inicio de su producción hasta el 9 de julio de 2010 por un defecto que puede provocar lesiones diversas.
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