Renfe devuelve tres veces los billetes de los nuevos AVE por retrasos en cuatro días de servicio
Ha establecido un compromiso de puntualidad más exigente que el fija la Ley ferroviaria, pero menos que el que asume para el resto de servicios AVE.
FACUA.org
España-26/12/2007
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Renfe se vio hoy obligada a devolver el importe íntegro del billete a los pasajeros de dos de los nuevos AVE inaugurados el pasado fin de semana, los dos del trayecto Málaga-Madrid, tras acumular retrasos de 40 minutos y de casi 1 hora y 40 minutos, respectivamente.
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