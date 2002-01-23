Retevisión 'demuestra' la veracidad de una preasignación no solicitada aportando un contrato con la 'firma' de un usuario fallecido diez meses antes
FACUA continúa recibiendo denuncias de usuarios a los que Retevisión ha preasignado sin su consentimiento, lo que permite al operador facturarles todas sus llamadas sin necesidad de que marquen el prefijo 1050. Una circular emitida el pasado julio por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones permitiría la existencia de fraudes en un importante porcentaje de las preasignaciones.
FACUA.org
España-23/01/2002
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Retevisión ha pretendido demostrar a una socia de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) que su marido solicitó la preasignación del operador remitiéndole una copia del contrato que supuestamente firmó el pasa