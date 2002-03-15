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Retevisión, Finanzia y Cofidis reciben tres de los premios negativos de FACUA Sevilla por sus actuaciones contra los intereses de los consumidores

La Asociación ha conmemorado el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores demandando a las administraciones una participación real y efectiva.

FACUA.org
Sevilla-15/03/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA, ha entregado sus premios a las empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o negativas, en relación a los derechos de los consumidores.

En el acto, el vicepresidente de FACUA Sevi

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