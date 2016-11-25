Retirada de varios lotes de Tranxilium 50 mg inyectable porque el disolvente presenta partículas
La Agencia del Medicamento clasifica la alerta como de alto riesgo para la salud de los usuarios.
FACUA.org
España-25/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa sobre la orden de retirada de varios lotes de Tranxilium 50 mg polvo y disolvente para solución inyectable, en su presentación de un vial y una ampolla y de 50 viales y 50 ampollas, dado que en los estudios de estabilidad llevados a cabo s