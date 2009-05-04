Retirados del mercado ocho modelos de ropa para bebés y niños de Burberry
Por riesgo de asfixia y lesiones diversas. Sus cremalleras, botones, adornos o cierres pueden desprenderse.
FACUA.org
España-04/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Burberry ha retirado del mercado ocho modelos de ropa para bebés y niños por riesgo de asfixia y lesiones diversas.
Sus cremalleras, botones, adornos o cierres pueden desprenderse, con el peligro de que el niño los ingie