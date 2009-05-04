Nuestras accionesIncluidos en la red de alerta

Retirados del mercado ocho modelos de ropa para bebés y niños de Burberry

Por riesgo de asfixia y lesiones diversas. Sus cremalleras, botones, adornos o cierres pueden desprenderse.

FACUA.org
España-04/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa que Burberry ha retirado del mercado ocho modelos de ropa para bebés y niños por riesgo de asfixia y lesiones diversas.

Sus cremalleras, botones, adornos o cierres pueden desprenderse, con el peligro de que el niño los ingie

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos