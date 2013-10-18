Retiran de la venta aceite de oliva español adulterado en Taiwán
Tras los análisis preliminares, el producto final es una mezcla de aceite de oliva con otros aceites más baratos y clorofilona, un aditivo que intensifica el color verde.
FACUA.org
Asia y Oceanía-18/10/2013
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El Departamento de Alimentos y Medicinas de Taiwán ha retirado de la venta varios aceites procesados por la empresa local Chang Chi, incluido aceite de oliva español, ante la sospecha de que están adulterados al contener el aditivo clorofilina cúprica, según inf