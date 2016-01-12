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Retiran por racista en Tailandia el anuncio de una crema blanqueadora para mujeres

El 'spot' lanzaba el mensaje de que las mujeres blancas tienen más éxito que las de piel oscura.

Europa Press
Internacional-12/01/2016
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Un anuncio publicitario de una crema blanqueadora para mujeres ha sido retirado en Tailandia por racista. En él aparece Cris Horwang, una actriz modelo y cantante tailandesa de 35 años, hablando de los logros que había conseguido teniendo un color claro de piel.

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