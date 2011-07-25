Revocada una multa de casi 30.000 euros a una empresa denunciada por la SGAE
La demanda estaba motivada por el dinero que dejaron de percibir como consecuencia de la distribución entre los años 2004 y 2008 de CD's y DVD's comercializados en su establecimiento de Oviedo.
FACUA.org
España-25/07/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Audiencia Provincial número 1 de Oviedo ha revocado una sentencia del Juzgado número 2 de lo Mercantil de Oviedo por la que se condenaba a la empresa Dana Software Informática S.L. al pago de 29.923,65 euros tras una demanda de seis entidades de gestión de derec