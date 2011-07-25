Más noticias

Revocada una multa de casi 30.000 euros a una empresa denunciada por la SGAE

La demanda estaba motivada por el dinero que dejaron de percibir como consecuencia de la distribución entre los años 2004 y 2008 de CD's y DVD's comercializados en su establecimiento de Oviedo.

FACUA.org
España-25/07/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Audiencia Provincial número 1 de Oviedo ha revocado una sentencia del Juzgado número 2 de lo Mercantil de Oviedo por la que se condenaba a la empresa Dana Software Informática S.L. al pago de 29.923,65 euros tras una demanda de seis entidades de gestión de derec

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos