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Riesgo de incendio en automóviles Opel Antara 2011 por posibles fugas de combustible

El vehículo ha sido incluido en la red de alerta del Instituto Nacional del Consumo.

FACUA.org
España-16/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Opel ha realizado una llamada a revisión que afecta a vehículos del modelo Antara 2011 por un defecto de fabricación que implica riesgo de incendio.

La empresa ha detectado que el depósito de combustible del vehículo pudiera tener fugas, con el con

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