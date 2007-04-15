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Riesgo de incendio en placas vitrocerámicas Bosch, Siemens, Balay, Lynx y Neff vendidas desde 2006

Los fabricantes alertan en doce países europeos de que "en algunos casos excepcionales", determinados modelos "pueden incorporar un componente electrónico defectuoso que ocasione el encendido accidental de las zonas vitrocerámicas traseras".

FACUA.org
Internacional-15/04/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que los fabricantes Bosch, Siemens, Balay, Lynx y Neff han alertado a través de anuncios en prensa del «riesgo de incendio» que puede producirse en determinados modelos de vitrocerámicas. «En algunos cas

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