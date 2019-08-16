Rubén Sánchez: "Es temerario que la Junta alerte por 'Listeria' y diga que no hay riesgo para la salud"
Considera una grave irresponsabilidad que la Consejería de Salud esperase tanto para desvelar que una carne mechada está causando tantos ingresos hospitalarios. FACUA constituye una plataforma de afectados.
FACUA.org
España-16/08/2019
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El portavoz nacional de FACUA-Consumidores en Acción y secretario general de su federación en Andalucía, Rubén Sánchez, considera «una grave irresponsabilidad que la Consejería de Salud y Familias haya esperado tanto para desvelar que