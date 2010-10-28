Rutas para promover una vida sana
A través de distintos recorridos por municipios andaluces, se fomenta la práctica de ejercicio físico y el conocimiento del entorno natural de la Comunidad.
FACUA.org
Andalucía-28/10/2010
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La Consejería de Salud, con la colaboración, entre otras organizaciones, de FACUA, ha desarrollado el Plan para la promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada.
Dicho plan, iniciado en 2004, tiene la finalidad de promover hábito