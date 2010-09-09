Más noticias40.000 euros por daños morales

Ryanair, condenada a indemnizar a Atrápalo por incurrir en competencia desleal

En 2008, la aerolínea amenazó con cancelar los billetes que hubieran sido adquiridos a través de la agencia de viajes ‘on-line’.

FACUA.org
España-09/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un juzgado de Barcelona ha condenado a Ryanair a pagar 40.000 euros a Atrápalo al considerar que la aerolínea incurrió en actos de competencia desleal cuando en el verano de 2008 amenazó con cancelar los billetes que hubieran sido adquiridos por mediación de la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos