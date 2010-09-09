Ryanair, condenada a indemnizar a Atrápalo por incurrir en competencia desleal
En 2008, la aerolínea amenazó con cancelar los billetes que hubieran sido adquiridos a través de la agencia de viajes ‘on-line’.
FACUA.org
España-09/09/2010
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Un juzgado de Barcelona ha condenado a Ryanair a pagar 40.000 euros a Atrápalo al considerar que la aerolínea incurrió en actos de competencia desleal cuando en el verano de 2008 amenazó con cancelar los billetes que hubieran sido adquiridos por mediación de la