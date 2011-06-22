Ryanair pide a un juez que prohíba a FACUA decir públicamente que "comete abusos y fraudes"
El lunes 27 de junio se celebra la comparecencia de medidas cautelares solicitada por la aerolínea irlandesa.
FACUA.org
España-22/06/2011
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Ryanair ha solicitado a un juez que prohíba a FACUA-Consumidores en Acción realizar «declaraciones y manifestaciones públicas» sobre dicha aerolínea «en las que directa o indirectamente exprese que» la misma «comete abusos y fraudes que sufren los