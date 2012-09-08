Ryanair vuelve a amenazar a FACUA con llevarla a los tribunales
Recibió este viernes un burofax en el que le daba hasta las 17.00 horas para retractarse del contenido de su penúltimo comunicado sobre las irregularidades de la compañía.
FACUA.org
España-08/09/2012
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Fotografía realizada este viernes y colgada en Twitter por el pasajero @deividbetancor al sufrir la despresurización de la cabina que provocó un aterrizaje forzoso en Barajas.
Ryanair ha vuelto a amenazar a FACUA-Consumidores en Acción con llevarla a los tribunales, esta vez a raíz del comunicado que emitió el pasado miércoles 5 de septiembre tras un nuevo aterrizaje urgen