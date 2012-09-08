Nuestras accionesTras sus manifestaciones por el nuevo aterrizaje urgente en Lanzarote

Ryanair vuelve a amenazar a FACUA con llevarla a los tribunales

Recibió este viernes un burofax en el que le daba hasta las 17.00 horas para retractarse del contenido de su penúltimo comunicado sobre las irregularidades de la compañía.

FACUA.org
España-08/09/2012
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Ryanair ha vuelto a amenazar a FACUA-Consumidores en Acción con llevarla a los tribunales, esta vez a raíz del comunicado que emitió el pasado miércoles 5 de septiembre tras un nuevo aterrizaje urgen

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