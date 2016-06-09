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Sánchez Maldonado elude aclarar en el Parlamento por qué no investiga la magnitud de un fraude de Endesa

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio pretende cerrar en falso el expediente sancionador, sin investigar el número de afectados y calificando el fraude como "leve", pese a supone decenas de millones.

FACUA.org
Andalucía-09/06/2016
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FACUA Andalucía lamenta que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, haya eludido aclarar en el Parlamento por qué no investiga las dimensiones de un fraude masivo cometido por Endesa durante más de una década.

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