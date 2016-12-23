Nuestras accionesPor no adoptar medidas para controlar su uso

Sanción de 36.000 euros a Next Touch por uso inadecuado de la numeración

Según la CNMC, se utilizaron números móviles y SMS para incitar a los usuarios mediante engaños a llamar a teléfonos de tarificación especial controlados por esta empresa.

FACUA.org
España-23/12/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 36.000 euros a la empresa Next Touch por diferentes incumplimientos relacionados con numeración corta y de tarificación adicional.

En concreto, la CNMC considera probado el uso prolongado de

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