Sanción de 36.000 euros a Next Touch por uso inadecuado de la numeración
Según la CNMC, se utilizaron números móviles y SMS para incitar a los usuarios mediante engaños a llamar a teléfonos de tarificación especial controlados por esta empresa.
FACUA.org
España-23/12/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 36.000 euros a la empresa Next Touch por diferentes incumplimientos relacionados con numeración corta y de tarificación adicional.
En concreto, la CNMC considera probado el uso prolongado de