Sanción de ciento veinte mil euros para los organizadores de un cotillón sin licencia en Sevilla
La fiesta, celebrada en el local Chicote, no había sido previamente inspeccionada por el Ayuntamiento de Sevilla ni la Delegación Provincial de Gobernación pese a ser una de las más publicitadas en la ciudad.
FACUA.org
Sevilla-18/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Sevilla (FACUA) ha recibido la resolución de la denuncia contra A.D.A. y F.J.G.B., organizadores del cotillón Chicote, celebrado la pasada nochevieja en Sevilla y que fue desalojado por exceso de aforo