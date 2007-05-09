Sanidad destinará este año 3,7 millones de euros a los ayuntamientos para programas de ocio contra la droga
Salgado anuncia programas de concienciación para aumentar la "escasa percepción" de los riesgos de drogas como el alcohol en el trabajo.
FACUA.org
España-09/05/2007
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La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, destacó hoy en el Congreso que su Ministerio destinará este año un total de 3,7 millones de euros a los ayuntamientos para financiar programas de ocio para prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes que desde