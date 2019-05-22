Sanidad ordena la retirada de un lote del fármaco Tensikey Complex por un error en la fecha de caducidad
La Aemps ha informado de que en el cartón del lote N003 de este medicamento para la hipertensión se indica que la fecha de caducidad es en abril de 2024 en lugar de marzo de 2022.
Europa Press
España-22/05/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada de un lote del medicamento para la hipertensión Tensikey Complex 20 mg/12,5 mg, 28 comprimidos, por un error en la fecha de caducidad.
La Aemps ha informado de que en el cartón d