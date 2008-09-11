Sanidad ordena la retirada del mercado de coquinas procedentes de Perú
Tras la aparición de cinco contagios de hepatitis A en la Comunidad Valenciana. Se trata de las marcas Peixet, Mascato y PCS y Antonio y Ricardo, Alimentación de Calidad.
FACUA.org
España-11/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, ordenó hoy la retirada del mercado de algunos lotes de coquinas congeladas ante la aparición de cinco casos de contagio de hepatitis A en la Comunidad Val