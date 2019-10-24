Sanidad ordena retirar un lote de Tranxilium 20 mg inyectable porque el disolvente presenta partículas
La Aemps informa de que los lotes afectados son el A8182, con fecha de caducidad 31 de agosto de 2021 y el A9195, con fecha de caducidad 30 de septiembre de 2021.
FACUA.org
España-24/10/2019
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