Santander Seguros indemniza con 20.000 euros a un socio de FACUA al que negó una cobertura contratada
El consumidor tenía suscrita una póliza de vida que tenía aparejada un seguro por incapacidad que la compañía intentó no hacer efectivo.
FACUA.org
España-12/01/2012
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El socio de FACUA Jaén, Rafael Ortiz, tenía suscrito un préstamo personal con Santander Seguros, al que tenía adherido un seguro de vida e incapacidad, póliza de la cual nunca le entregaron copia.
Años más tarde, y con poste