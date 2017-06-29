Se corta al estallarle una puerta de cristal y le cargan 350 euros por ella: Hostal Sanmar de Figueres
La rotura de la puerta del baño causó cortes en la mano y una fuerte hemorragia a la pareja de una socia de FACUA. La asociación denuncia a la empresa y pide inspecciones sobre el estado de sus instalaciones.
FACUA.org
España-29/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción está ultimando la presentación de una denuncia ante la Agencia Catalana de Consumo contra el Hostal Sanmar de Figueres (Girona), que lejos de indemnizar o, al menos, haber pedido disculpas a un usuario por las lesiones causadas en la mano tras la