Se inunda la sala de espera de la UCI pediátrica de La Paz de Madrid por la avería de un climatizador
El incidente se produjo el miércoles por la noche y, según fuentes del hospital, no afectó al área de pacientes, sino a zonas aledañas.
Europa Press
Madrid-29/09/2017
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Nuevos problemas de mantenimiento en el Hospital de la Paz. | Imagen: flickr.com/photos/vike (CC BY 2.0)
La sala de espera para padres de la UCI Pediátrica de La Paz, uno de los grandes hospitales públicos de Madrid, permaneció ayer cerrada después de que sobre las 21 horas del miércoles cayera agua tras romperse un climatizador en la pri