Más noticiasLa intrucción se inició en 2012

Se reabre la causa penal contra Cepsa por la contaminación de la refinería de Santa Cruz

A pesar de las pruebas presentadas y de que la Fiscalía interpuso su propia denuncia contra la compañía, el Juzgado de referencia acordó en 2014 el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.

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Canarias-28/07/2016
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La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra el Juzgado de Instrucción nº 5 de la capital tinerfeña por el sobreseimiento de una denuncia presentada en 2012 contra la compañía Cepsa.

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