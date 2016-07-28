Se reabre la causa penal contra Cepsa por la contaminación de la refinería de Santa Cruz
A pesar de las pruebas presentadas y de que la Fiscalía interpuso su propia denuncia contra la compañía, el Juzgado de referencia acordó en 2014 el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.
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Canarias-28/07/2016
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La denuncia estaba avalada por multitud de pruebas e informes. | Imagen: flickr.com/liferfe (CC BY 2.0).
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra el Juzgado de Instrucción nº 5 de la capital tinerfeña por el sobreseimiento de una denuncia presentada en 2012 contra la compañía Cepsa.
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