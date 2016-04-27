Seat pretendía cobrar 5.300 euros por arreglar un coche que estaba en garantía
FACUA Málaga logra que la marca repare el vehículo de un socio después de que el fabricante se negara e incluso culpara al propietario de la avería.
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Málaga-27/04/2016
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Seat alegó que el dueño causó la avería al equivocarse de combustible en un repostaje. | Imagen: flickr.com/youandme85 (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Málaga ha conseguido que Seat acceda a reparar el coche de un usuario que presentó una avería apenas dos meses después de haber sido comprado, y por tanto dentro del periodo de garantía. Después de que la marca se negase a arreglar el vehícul