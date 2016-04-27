Nuestras accionesApenas dos meses después de la compra

Seat pretendía cobrar 5.300 euros por arreglar un coche que estaba en garantía

FACUA Málaga logra que la marca repare el vehículo de un socio después de que el fabricante se negara e incluso culpara al propietario de la avería.

FACUA.org
Málaga-27/04/2016
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FACUA Málaga ha conseguido que Seat acceda a reparar el coche de un usuario que presentó una avería apenas dos meses después de haber sido comprado, y por tanto dentro del periodo de garantía. Después de que la marca se negase a arreglar el vehícul

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