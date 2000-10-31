Según una encuesta de FACUA, la mayoría de los usuarios cree que el euro obligará a modificar contratos
La Federación muestra su preocupación por los abusos que pueden producirse, especialmente en los contratos de alquiler de viviendas.
FACUA.org
España-31/10/2000
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La mayoría de los consumidores cree erróneamente que la llegada del euro obligará a modificar contratos para adaptarlos a la nueva moneda. Esta es una de las conclusiones de una encuesta realizada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andaluc&