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Segunda condena a Johnson & Johnson por un nuevo caso de cáncer vinculado al uso de talco en EE UU

Tendrá que pagar 55 millones de dólares a una mujer que usó durante alrededor de 40 años productos de higiene femenina con base de talco y a la que le fue extirpado el útero por la enfermedad desarrollada.

FACUA.org
Internacional-09/05/2016
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La multinacional de productos farmacéuticos y de higiene personal Johnson & Johnson ha vuelto a ser condenado por un nuevo caso de cáncer de ovarios que una mujer sufrió tras usar durante años sus polvos de talco, informa el diario

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