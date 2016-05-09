Segunda condena a Johnson & Johnson por un nuevo caso de cáncer vinculado al uso de talco en EE UU
Tendrá que pagar 55 millones de dólares a una mujer que usó durante alrededor de 40 años productos de higiene femenina con base de talco y a la que le fue extirpado el útero por la enfermedad desarrollada.
FACUA.org
Internacional-09/05/2016
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Es la segunda vez que un jurado estadounidense condena con responsabilidades económicas a la empresa por estas reclamaciones | Imagen: flickr.com/aukirk (CC BY 2.0).
La multinacional de productos farmacéuticos y de higiene personal Johnson & Johnson ha vuelto a ser condenado por un nuevo caso de cáncer de ovarios que una mujer sufrió tras usar durante años sus polvos de talco, informa el diario