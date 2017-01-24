Segunda condena por estafa al director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana: 2 años de cárcel
Junto a Luis Pineda, está también condenado por la campaña de difamación que desarrollaron contra el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez
FACUA.org
España-24/01/2017
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Luis Suárez Jordana durante una intervención en un programa de 13tv.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel a Luis Suárez Jordana por estafar a los compradores de dos inmuebles. Se trata de la segunda condena por estafa contra el director de publicaciones de Ausbanc, que