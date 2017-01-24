Nuestras accionesEn 2015 fue sentenciado a otros dieciocho meses de prisión

Segunda condena por estafa al director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana: 2 años de cárcel

Junto a Luis Pineda, está también condenado por la campaña de difamación que desarrollaron contra el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez

FACUA.org
España-24/01/2017
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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel a Luis Suárez Jordana por estafar a los compradores de dos inmuebles. Se trata de la segunda condena por estafa contra el director de publicaciones de Ausbanc, que

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