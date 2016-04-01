Más noticiasEn mayo de 2015 incrementó su precio en cinco euros

Segunda sentencia contra Telefónica por la subida de tarifas de Movistar Fusión

Un juzgado de Pamplona vuelve a fallar contra la operadora y la condena a devolver el dinero cobrado de más a un cliente. La demanda colectiva de FACUA, con más de cuatro mil afectados, sigue su curso.

FACUA.org
España-01/04/2016
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El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona ha estimado la demanda presentada por un cliente y ha anulado la subida del paquete de Movistar Fusión establecida en mayo de 2015. El juez entiende que Telefónica modificó sin justificación el cos

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