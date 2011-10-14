Seguros Santander Central Hispano devuelve a un consumidor más de 1.000 euros cobrados indebidamente
El asegurado tenía contratada en su póliza una cobertura por desempleo desde el 2004 de la que no fue informado que no podría acogerse a ella por ser autónomo.
FACUA.org
Murcia-14/10/2011
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha conseguido, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor que gestiona en Caravaca de la Cruz, que la compañía aseguradora de la ent