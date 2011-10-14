Nuestras acciones

Seguros Santander Central Hispano devuelve a un consumidor más de 1.000 euros cobrados indebidamente

El asegurado tenía contratada en su póliza una cobertura por desempleo desde el 2004 de la que no fue informado que no podría acogerse a ella por ser autónomo.

FACUA.org
Murcia-14/10/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha conseguido, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor que gestiona en Caravaca de la Cruz, que la compañía aseguradora de la ent

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos