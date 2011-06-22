Seis de cada diez pasajeros encuestados por FACUA consideran que Ryanair es la compañía que comete más abusos
El 87% de los usuarios encuestados por FACUA, nueve puntos más que el año pasado, cree que el Ministerio de Fomento no garantiza la protección de sus derechos.
FACUA.org
España-22/06/2011
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La compañía irlandesa Ryanair es la aerolínea que comete más abusos según el 60% de los pasajeros encuestados por FACUA-Consumidores en Acción. Le sigue, a una más que considerable distancia, Iberia, según el 13% de los usuarios.
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