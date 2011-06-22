Nuestras acciones3ª encuesta nacional sobre la calidad de las compañías aéreas

Seis de cada diez pasajeros encuestados por FACUA consideran que Ryanair es la compañía que comete más abusos

El 87% de los usuarios encuestados por FACUA, nueve puntos más que el año pasado, cree que el Ministerio de Fomento no garantiza la protección de sus derechos.

FACUA.org
España-22/06/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La compañía irlandesa Ryanair es la aerolínea que comete más abusos según el 60% de los pasajeros encuestados por FACUA-Consumidores en Acción. Le sigue, a una más que considerable distancia, Iberia, según el 13% de los usuarios.

&Ea

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos