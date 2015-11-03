Seis meses de inhabilitación para un médico que se negó a atender a un paciente a las puertas del hospital
El Supremo confirma la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha al facultativo, que tendrá que indemnizar a la familia del enfermo.
Europa Press
Castilla-La Mancha-03/11/2015
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La sentencia condena al facultativo del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares a seis meses de inhabilitación y a indemnizar con 100.000 euros a la familia del enfermo, además de pagar otros 2.080 euros de multa por un delito de omisión de socorro. | Imagen: sescam.castillalamancha.es
El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha por la que se condenó a un médico de urgencias del hospital Virgen de Altagracia de Manzanares (Ciudad Real), que no atendió a un enfermo de 23 años frente a l