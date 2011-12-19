Sentencia histórica: se absuelve a Pablo Soto por crear software P2P y se condena en costas a las discográficas
En junio de 2008, el programador y sus empresas de software fueron demandadas por Sony, Warner, Universal, EMI, y la patronal Promusicae.
FACUA.org
España-19/12/2011
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Tras años de litigio ha recaído sentencia en el caso que enfrentaba a las mayores multinacionales discográficas del mundo, Sony, Warner, Universal, EMI, y la patronal Promusicae, contra el desarrollador español Pablo Soto.
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