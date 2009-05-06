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Ser incluido en un registro de morosos sin serlo atenta contra el honor de las personas

El Supremo considera que se debe indemnizar al afectado si esa "falsa morosidad" provoca consecuencias económicas", como la negación de un préstamo hipotecario.

FACUA.org
España-06/05/2009
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El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto que la inclusión en un registro de morosos sin serlo supone una intromisión ilegítima del derecho al honor, por lo que las empresas no podrán incluir a un cliente en ese tipo de registros sin verificar pr

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