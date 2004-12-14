Sevilla tiene los cines más caros de las ocho capitales de la comunidad, según un estudio de FACUA Andalucía
Cádiz posee la entrada más económica de las treinta y tres ciudades encuestadas por FACUA a nivel nacional. La Federación advierte que los cines no pueden exigir que las bebidas, palomitas o golosinas se compren exclusivamente en sus recintos.
FACUA.org
Andalucía-14/12/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha elaborado un estudio comparando los precios de treinta y cinco cines en las ocho capitales andaluzas, en el que ha detectado diferencias de 159 cines en treinta y tres ciudades españolas en el que ha detecta