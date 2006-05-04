Sevilla y Málaga tienen en 2006 las tarifas de taxis más caras de las ocho capitales andaluzas
Málaga, Granada y Jaén han subido sus tarifas muy por encima de la media nacional.
FACUA.org
Andalucía-04/05/2006
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