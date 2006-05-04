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Sevilla y Málaga tienen en 2006 las tarifas de taxis más caras de las ocho capitales andaluzas

Málaga, Granada y Jaén han subido sus tarifas muy por encima de la media nacional.

FACUA.org
Andalucía-04/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los taxis de las ocho capitales de la Comunidad Autónoma que revela que Sevilla es la ciudad donde este servicio resulta más caro, seguida muy de

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