Siguen ofertando el "abono especial señoritas" por el que fue expedientada una piscina de Linares
FACUA Jaén ha interpuesto una nueva denuncia ante el Servicio Provincial de Consumo contra Piscinas Benidorm por continuar emitiendo la publicidad sexista.
FACUA.org
Jaén-18/06/2018
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FACUA Jaén ha presentado una nueva denuncia contra Piscinas Benidorm ante el Servicio Provincial de Consumo por seguir ofertando el «abono especial señoritas 18 a 28 años«. La empresa ya fue objeto de un