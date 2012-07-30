Sindicatos y organizaciones presentarán alegaciones a la modificación del reglamento del CESS
Coinciden en que esta modificación, aprobada en pleno municipal, "ha roto el consenso histórico que ha caracterizado a este órgano desde su nacimiento".
FACUA.org
Sevilla-30/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Sindicatos y organizaciones del Grupo III del CESS, entre los que se encuentra FACUA Sevilla, han anunciado que presentarán alegaciones a la modificación del reglameno de este órgano, aprobada en el pleno municipal. Esta acción se llevará a cabo