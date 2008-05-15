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Solbes apoya reforzar las medidas de la UE para luchar contra la evasión fiscal

Los veintisiete no logran un acuerdo para poner en marcha en Austria un proyecto piloto de lucha contra el fraude del IVA.

FACUA.org
Europa-15/05/2008
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El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, expresó ayer su respaldo a la iniciativa encabezada por Alemania para reforzar las medidas de la Unión Europea con el objetivo de evitar la evasión fiscal. Esta iniciativa es

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