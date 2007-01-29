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Solbes dice que actuará si ve indicios de "concordancia" entre operadoras de móvil para subir precios

Movistar y Orange aplicarán las mismas tarifas por el establecimiento de llamada nacional e internacional, 0,15 y 0,45 euros, respectivamente.

FACUA.org
España-29/01/2007
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El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció hoy que el Servicio de Defensa de la Competencia actuará si ve indicios de «concordancia» entre las compañías de telefonía móvil para subi

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