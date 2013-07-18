Sólo Dinamarca y Malta superan a España en los precios de la gasolina antes de impuestos en la UE
En el caso del gasóleo, España ocupa la octava posición de los veintiocho países analizados.
FACUA.org
Europa-18/07/2013
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