Nuestras accionesFACUA reclama que el Gobierno vuelva a fijar precios máximos

Sólo Dinamarca y Malta superan a España en los precios de la gasolina antes de impuestos en la UE

En el caso del gasóleo, España ocupa la octava posición de los veintiocho países analizados.

FACUA.org
Europa-18/07/2013
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La desregulación y la falta de competencia es la consecuencia de los elevados precios de los carburantes que sufren los consumidores españoles, denuncia FACUA-Consumidores en Acción.

La asociación advierte que sólo Dinamarca y Malta superan a Españ

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