Sólo un tercio de los cines analizados por FACUA repercute la bajada del IVA en el precio de la entrada
La asociación pide la CNMC que abra una investigación. 33 de las 97 salas objeto del estudio no han reducido sus precios y 33 lo han hecho menos de lo que corresponde al repercutir el impuesto al 10%.
FACUA.org
España-22/08/2018
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Sólo un tercio de los cines analizados por FACUA-Consumidores en Acción ha repercutido la bajada del IVA al precio de las entradas. La asociación ha remitido su informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al objeto de que abra una investigaci