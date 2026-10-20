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SOS modifica su logotipo por la polémica sobre el origen no valenciano de su arroz tras las denuncias de FACUA y otras entidades

La asociación insiste en la importancia de que el etiquetado de los alimentos informe con claridad sobre su procedencia y no induzca a error a los consumidores.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-20/10/2026
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Tras las denuncias de FACUA Comunidad Valenciana y otras entidades agrarias, la arrocera SOS ha cambiado su logotipo y ha sustituido la figura de dos falleras por una espiga para intentar zanjar la polémica generada por el origen no valenciano de su arroz y la informac

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