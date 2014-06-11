SOS Racismo denuncia discriminación étnica en el acceso a discotecas de 5 ciudades españolas
En el 37% de los locales visitados, a personas de raza negra, latina, gitana y magrebí se les negó la entrada o se les pidió que pagasen el importe máximo para poder hacerlo.
FACUA.org
España-11/06/2014
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SOS Racismo realizó el pasado fin de semana un test en 28 discotecas y bares de copas de cinco ciudades españolas con el que ha revelado que el 37 por ciento de estos establecimientos discriminan a la clientela por razón de raza: los negros, latinos, magrebíes y gitano