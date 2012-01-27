Spanair cesa sus operaciones tras haber vendido billetes hasta unas horas antes
FACUA considera inaceptable que Fomento no dé cabida a las asociaciones de consumidores en su comité de coordinación y seguimiento para garantizar los derechos de los pasajeros.
FACUA.org
España-27/01/2012
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La compañía aérea Spanair ha cesado sus operaciones tras haber vendido billetes hasta unas horas antes de que haya trascendido la confirmación de la noticia, hechos por los que FACUA-Consumidores en Acción espera que el Gobierno abra una investigación.