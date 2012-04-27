Subir los impuestos al consumo es un ataque sin piedad a los consumidores para no perjudicar a las grandes corporaciones y las rentas más altas
El mayor sacrificio fiscal debería ser exigido por el Gobierno a quienes más tienen, y no al revés, advierte FACUA.
FACUA.org
España-27/04/2012
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Ante el anuncio del Gobierno, FACUA-Consumidores en Acción advierte que subir los impuestos al consumo representa un ataque sin piedad a los consumidores para no perjudicar a las grandes corporaciones y las rentas más altas.
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